Песков убежден, что следующий президент РФ должен быть "таким же", как Путин

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Следующий президент России должен быть "таким же", как Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Таким же", - ответил он на вопрос, каким должен быть следующий президент России. В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое, Песков заметил: "Или другим, но таким же".

Выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова.