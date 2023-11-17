17 ноября, 07:13,
обновлено 17 ноября, 07:21

Песков убежден, что следующий президент РФ должен быть "таким же", как Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Сергей Карпухин/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Следующий президент России должен быть "таким же", как Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

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"Таким же", - ответил он на вопрос, каким должен быть следующий президент России. В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое, Песков заметил: "Или другим, но таким же".

Выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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