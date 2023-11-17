17 ноября, 07:14,
обновлено 17 ноября, 07:22

Песков уверен, что Путин победит на выборах президента, если решит баллотироваться

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России также выразил надежду на то, что нынешний глава государства будет баллотироваться на новый срок

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, и уверен в его победе.

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По словам представителя Кремля, трудно говорить, сможет ли следующий глава государства сохранить на своем посту все то, чего достиг Путин. "Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", - заметил Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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