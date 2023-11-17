Песков заявил, что Россия открыта для всех, кроме врагов

По словам пресс-секретаря главы государства, россияне вряд ли смогут принять обратно тех, кто после отъезда "разинул рот" и "стал ругать свою Родину" или тем более начал поддерживать Вооруженные силы Украины

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россияне вряд ли смогут принять обратно тех, кто после отъезда "разинул рот" и "стал ругать свою Родину" или тем более начал поддерживать Вооруженные силы Украины, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что среди покинувших страну есть много запутавшихся и испугавшихся людей. "Страх - это нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях. Ничего в этом страшного нет. И кто-то даже уехал из страны. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно", - отметил представитель Кремля в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Песков подчеркнул, что "Родина у всех одна", и она "всегда открыта для всех, кроме врагов". "Ведь вы не забывайте, что есть те, кто уехал, есть те, кто сейчас там, за границей, собирает деньги на Вооруженные силы Украины. Пытается помогать армии Украины. Выступает на различных мероприятиях общественно-политических и ругает нашу страну. Во многом клевещет на нашу страну", - привел пример пресс-секретарь президента РФ.

По его мнению, эти людям будет невозможно вернуться в Россию. "Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут", - уверен он. Песков пояснил, что те, кто не стал покидать Россию, болеют душой за свою страну. "Они всегда примут тех, кто запутался - да и прощать их не за что, они не виноваты. Но те, кто, грубо говоря, разинул рот на свою страну, - им уже будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас. Это будет большая проблема для них", - считает пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля не согласился с утверждением о том, что значительная часть молодых людей уехала из России. "Сколько парней пошло на фронт добровольцами. Сколько парней пошло на фронт в разные подразделения. Сколько мобилизовалось и сейчас воюет. Ведь они все остались здесь", - парировал он.

Песков обратил внимание, что в другие страны перебралась лишь "маленькая часть" общества. И, по его мнению, нельзя объяснить такие поступки якобы недостаточными объяснениями от государства. "То есть все поняли, а они не поняли. Больше, наверное, это их проблема. И не государству заниматься этими проблемами", - заметил он.

О канале

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова.