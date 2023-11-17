Песков считает, что в военное время нужны цензура и жесткие действия власти

Пресс-секретарь президента РФ отметил необходимость определенных правил, "которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в военное время нужны цензура и жесткие действия властей.

"Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти", - заявил представитель Кремля в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом", - подчеркнул Песков.

При этом он затруднился ответить на вопрос, где проходит грань между критикой и дискредитацией Вооруженных сил РФ. "Где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. Она очень тонкая. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы посоветовал 10 раз подумать", - сказал представитель Кремля.

Ранее Уголовный кодекс (УК) РФ предусматривал ответственность только за дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. В марте 2023 года были приняты законы, по которым уголовное наказание последует за публичные действия по дискредитации любых участников СВО, в том числе добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих в выполнении возложенных на ВС РФ задач. Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы. Также были внесены поправки в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ранее ей предусматривалось наказание лишь за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Теперь нормы устанавливают, что ответственность по этой статье будет наступать и в случае дискредитации добровольческих формирований, организаций или лиц, содействующих ВС РФ в выполнении возложенных на них задач.

Ответственность иноагентов

"Что касается достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, это идет в контексте становления большей самостоятельности России", - считает Песков. Он указал, что "многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику".

"Одно достаточно умное государство придумало, как с этим бороться, - Соединенные Штаты Америки", - заметил представитель Кремля, напомнив, что закон об иноагентах был принят в США в 1938 году. "Это достаточно жесткий закон, очень жесткий. Когда практически аналогичный закон попытались в прошлом году принять в Грузии, там чуть восстание не произошло. Но первые эту практику начали реализовывать американцы, чтобы никто не мог к ним вмешиваться. Точнее - чтобы к ним не могли вмешиваться коммунисты", - подчеркнул Песков.

Он констатировал, что в РФ, чтобы "не изобретать велосипед", ввели "похожий закон", хотя "в чем-то он даже мягче" американского. "Отсюда появились иноагенты, отсюда появились жесткие правила. Нас все обвиняют неизвестно в чем. Но очень важно понимать, откуда растут ноги", - убежден пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что этот закон "направлен на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне".

Говоря о законодательном преследовании за другие правонарушения, Песков подчеркнул, что "и убийцами, и насильниками тоже правоохранительные органы занимаются, занимаются решительно". "Любое уважающее себя государство, конечно же, должно обезопасить своих граждан, право на жизнь, право на личную безопасность обеспечивать, что и делает наше государство", - заверил представитель Кремля.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова.