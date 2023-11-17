МИД РФ сообщил о планах продолжить мероприятия по эвакуации из Газы

В ведомстве выразили признательность руководству Египта, Израиля, Палестины и Катара за эффективное содействие на этом направлении

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская сторона продолжит эвакуационные мероприятия из сектора Газа и выражает признательность властям Египта, Израиля, Палестины и Катара за эффективное содействие на этом направлении. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская сторона выражает признательность представителям египетских, израильских, палестинских и катарских властей за эффективное содействие. Эвакуационные мероприятия будут продолжены слаженными усилиями российских заграничных представительств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе, а также МЧС и профильных ведомств. Предпринимаются все необходимые усилия для обеспечения скорейшего и безопасного выхода наших соотечественников из зоны конфликта и благополучного прибытия в Россию", - указали в министерстве.

Как напомнили в МИД РФ, ранее, 17 ноября, в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина в Москву спецрейсом МЧС России из Каира прибыла "очередная группа эвакуированных из сектора Газа граждан России и членов их семей". "120 человек, в том числе 49 детей, - отметили в дипведомстве. - В аэропорту Домодедово выездной группой МИД России оказано необходимое содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля (оформлены документы палестинцам - членам семей россиян)".

Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек, среди которых как граждане РФ, так и соотечественники. Первый спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве 13 ноября. Второй борт с 98 эвакуированными прибыл в аэропорт Домодедово 15 ноября.