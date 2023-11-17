Матвиенко сообщила, что Молдавия перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля

Председатель Совета Федерации России отметила, что для ассамблеи никакого урона нет

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Молдавия с 8 февраля 2024 года перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, ассамблее это не нанесет никого урона, а самой республике грозит огромными потерями. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в Бишкеке.

"После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля, и с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потери для самой Молдовы", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что СНГ называется содружеством независимых государств, а Молдавия "давно уже не является независимым государством" - с момента прихода Санду на пост президента. "Она (Молдавия - прим. ТАСС) находится под внешним управлением и поет с чужого голоса. Поэтому тут нечего добавить. То, что Молдова очень много потеряет, это факт", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Сенатор отметила, что далеко не все граждане разделяют "проводимую политику посаженным Западом руководством, имеющим иностранное гражданство". "Об этом свидетельствуют выборы, которые недавно прошли в различные органы власти. Как они ни пытались манипулировать, придумывать процедуры, отсеивать неугодных, инакомыслящих, и тем не менее по итогам голосования они не получили желаемого для них большинства. Значит, этому курсу нет поддержки большинства граждан", - сказала Матвиенко.

По ее словам, очень многие граждане Молдавии выступают за развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией и в первую очередь выгодного для республики. "Этот фактор нельзя не учитывать. Нельзя так слепо служить тем хозяевам, которые там установили этот новый режим. Они сделали это (вышли из МПА СНГ - прим. ТАСС) во вред себе", - заключила глава СФ.

О выходе Молдавии из СНГ

Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 году Партии действия и солидарности. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ожесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность. В этом году парламент Молдавии денонсировал более 10 соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

В конце июля Матвиенко заявляла, что техническая процедура выхода Молдавии из МПА СНГ может занять порядка полугода после поступления соответствующих документов.