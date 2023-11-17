17 ноября, 08:33,
обновлено 17 ноября, 09:16

Матвиенко сообщила, что Молдавия перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Сергей Бобылев/ ТАСС
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Председатель Совета Федерации России отметила, что для ассамблеи никакого урона нет

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Молдавия с 8 февраля 2024 года перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, ассамблее это не нанесет никого урона, а самой республике грозит огромными потерями. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в Бишкеке.

Читайте также
Минфин Молдавии подготовил поправки для прекращения выплат членских взносов в СНГЭкс-премьер Молдавии раскритиковал антироссийскую политику Санду и правящей партииСанду считает, что у Молдавии больше нет тем для обсуждения с Россией

"После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля, и с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Для нашей ассамблеи никакого урона нет. Ассамблея продолжает работать. Это, конечно, огромные потери для самой Молдовы", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что СНГ называется содружеством независимых государств, а Молдавия "давно уже не является независимым государством" - с момента прихода Санду на пост президента. "Она (Молдавия - прим. ТАСС) находится под внешним управлением и поет с чужого голоса. Поэтому тут нечего добавить. То, что Молдова очень много потеряет, это факт", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Сенатор отметила, что далеко не все граждане разделяют "проводимую политику посаженным Западом руководством, имеющим иностранное гражданство". "Об этом свидетельствуют выборы, которые недавно прошли в различные органы власти. Как они ни пытались манипулировать, придумывать процедуры, отсеивать неугодных, инакомыслящих, и тем не менее по итогам голосования они не получили желаемого для них большинства. Значит, этому курсу нет поддержки большинства граждан", - сказала Матвиенко.

По ее словам, очень многие граждане Молдавии выступают за развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией и в первую очередь выгодного для республики. "Этот фактор нельзя не учитывать. Нельзя так слепо служить тем хозяевам, которые там установили этот новый режим. Они сделали это (вышли из МПА СНГ - прим. ТАСС) во вред себе", - заключила глава СФ.

О выходе Молдавии из СНГ

Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 году Партии действия и солидарности. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ожесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность. В этом году парламент Молдавии денонсировал более 10 соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

В конце июля Матвиенко заявляла, что техническая процедура выхода Молдавии из МПА СНГ может занять порядка полугода после поступления соответствующих документов. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация