Матвиенко назвала "диагнозом" попытки Запада разобщить страны Центральной Азии

Председатель Совета Федерации России заявила, что страны СНГ никогда не станут их сателлитами

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Попытки Запада разобщить страны Центральной Азии - это "диагноз", страны СНГ никогда не станут их сателлитами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам по итогам пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"Это уже, как говорится, диагноз. Это медицинский факт, что страны Запада всячески пытаются не только вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, но стараются и страны Центральной Азии, этого региона разобщить. Прилагают к этому, надо сказать, немало усилий. Это и отдельные встречи с главами государств Центральной Азии, это и мощная информационная политика, как бы информационная обработка", - заявила спикер Совфеда.

Она отметила, что страны Запада предпринимают и конкретные действия для разобщения стран Центральной Азии. "Мы знаем, что делается. Об этом и наш глава государства Владимир Владимирович [Путин] говорил. Мы понимаем их цели и задачи и, конечно, это опасно. Но до сих пор это не удалось сделать. Я абсолютно уверена, что не получится", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что невозможно разорвать общую историю, общие победы, сложившуюся дружбу и взаимоуважение народов СНГ. "Посмотрите, какой у нас рост взаимной торговли, какие у нас крупные инфраструктурные и иные инвестиционные проекты реализуются на пространстве СНГ. Объемы товарооборота просто зашкаливают. Скажем, с Белоруссией мы выходим уже на уровень 3 трлн рублей. И с другими странами позитивная тенденция", - отметила спикер СФ.

Она добавила, что страны СНГ никогда не станут сателлитами стран Запада. "Как бы они ни старались, никогда страны СНГ не станут их сателлитами. Они [страны СНГ] понимают значение сотрудничества с Россией и никогда не пойдут на то, чтобы разорвать эти связи, нанести собственным национальным интересам такой серьезный ущерб", - сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что Россия продолжит делать все, чтобы укрепить сотрудничество со странами СНГ.