Александра Захарова назначили генконсулом России в Нью-Йорке

В 2020-2023 годах дипломат занимал должность генконсула в Хьюстоне

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Занимавший должность генерального консула России в Хьюстоне Александр Захаров назначен генконсулом в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Захаров Александр Константинович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США", - сообщили в дипведомстве.

С 2017 по 2022 год должность генконсула в Нью-Йорке занимал Сергей Овсянников. Однако США с 2021 года стали требовать, чтобы срок командировки российских дипломатов не превышал три года. Поэтому в апреле 2022 года Овсянников уехал в Россию. После него должности исполняющего обязанности генконсула занимали Вячеслав Славкин и Михаил Воробьев.

Захаров родился в 1960 году, на дипломатической службе с 1984 года. В 2011-2017 годах - генконсул РФ в Хьюстоне, в 2017-2020 годах - заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ, в 2020-2023 годах вновь занимал должность генконсула в Хьюстоне.