17 ноября, 09:36

Матвиенко назвала 2023 год самым результативным в работе МПА СНГ

Спикер Совета Федерации положительно оценила работу ассамблеи

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации, председатель Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко положительно оценила итоги 2023 года работы ассамблеи, отметив, что его можно назвать самым результативным.

"В целом работу ассамблеи я оцениваю очень положительно. Это, пожалуй, был самый результативный год в нашей работе. Так много было сделано: и принятие модельных законов, и мониторинги выборов, и конгрессная деятельность. Столько важных мероприятий прошло на площадке МПА, в которых были заинтересованы все страны содружества. Они получили очень позитивный резонанс", - сказала спикер Совфеда журналистам по итогам осенней сессии МПА СНГ.

Она подчеркнула, что за всем этим стоит огромная работа парламентов стран - членов ассамблеи.

"Очень успешно прошли и Совет (МПА), и пленарное заседание в Киргизии. Наши киргизские коллеги очень постарались. Все было подготовлено на высшем уровне. Нашим парламентским мероприятием мы завершили год председательства Киргизии в СНГ, который, по оценкам глав государств, прошел очень успешно, результативно. Есть удовлетворение, что мы не зря работаем", - продолжила председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко также подчеркнула, что основным вопросом пленарного заседания стала тема русского языка, поскольку главы государств объявили 2023 год Годом русского языка в СНГ. "Как приятно было слышать отношение парламентов, общественности и, конечно, глав государств к сохранению и развитию русского языка <...>. Полное осознание, понимание важности русского языка на будущее. Конечно, надо национальные языки беречь, сохранять и развивать, но без русского языка мы бы не были такой единой общностью", - отметила она.

По словам главы Совфеда, в итоговом постановлении ассамблеи ее участники высказали свое отношение к тому, как русский язык будет дальше сохраняться и развиваться на пространстве СНГ. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаКиргизияРоссия
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