Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил, что Запад начал готовить почву для смены элит на Украине

Максим Буякевич отметил, что это происходит для фиксации территориального статус-кво украинского государства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Западные страны начали готовить почву для смены украинской политической элиты, чтобы зафиксировать территориальный статус-кво Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

"Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей", - указал он в четверг в ходе своего выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"По различным каналам, в том числе через отставных дипломатов, бывших функционеров и военных чинов НАТО, активизированы вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво в надежде на приостановку российской военной спецоперации и отказ от реализации ее целей", - добавил дипломат.

Буякевич подчеркнул, что все более очевидным становится истинная подоплека тех, кто продолжает подпитывать вооруженное противостояние: за внешней стороной лозунга о помощи украинскому народу скрывается желание поддержать собственную экономику, в том числе за счет заказов своим оружейным концернам, обновления военных арсеналов и избавления от устаревшей продукции. "Мы уже упоминали высказывания американских официальных лиц на этот счет. Теперь прямым текстом то же самое заявили и французы, - продолжил он. - Неслучайно в интервью ВВС 10 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон вновь твердил: для Киева "еще не пришло время" садиться за стол переговоров".