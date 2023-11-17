17 ноября, 11:04,
обновлено 17 ноября, 11:39

Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил, что Запад начал готовить почву для смены элит на Украине

Максим Буякевич отметил, что это происходит для фиксации территориального статус-кво украинского государства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Западные страны начали готовить почву для смены украинской политической элиты, чтобы зафиксировать территориальный статус-кво Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

"Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей", - указал он в четверг в ходе своего выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"По различным каналам, в том числе через отставных дипломатов, бывших функционеров и военных чинов НАТО, активизированы вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво в надежде на приостановку российской военной спецоперации и отказ от реализации ее целей", - добавил дипломат.

Буякевич подчеркнул, что все более очевидным становится истинная подоплека тех, кто продолжает подпитывать вооруженное противостояние: за внешней стороной лозунга о помощи украинскому народу скрывается желание поддержать собственную экономику, в том числе за счет заказов своим оружейным концернам, обновления военных арсеналов и избавления от устаревшей продукции. "Мы уже упоминали высказывания американских официальных лиц на этот счет. Теперь прямым текстом то же самое заявили и французы, - продолжил он. - Неслучайно в интервью ВВС 10 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон вновь твердил: для Киева "еще не пришло время" садиться за стол переговоров". 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация