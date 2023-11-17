17 ноября, 11:33
Военная операция на Украине

Рогов заявил, что силы РФ уничтожили два танка и три боевые машины ВСУ в районе Работина

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили два танка и три боевые бронированные машины украинской армии во время утренней атаки противника в районе населенного пункта Работино на ореховском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На ореховском направлении сегодня утром атака ВСУ была в районе Вербового и Работина. Уничтожено не менее двух танков и трех боевых бронированных машин противника непосредственно при огневом контакте", - сказал Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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