Участники культурного форума в Петербурге в декларации договорились противостоять санкциям

Согласно документу, стороны также договорились противостоять бойкотам, запретам и отменам по расовым и этническим признакам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Участники Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур приняли декларацию и договорились противостоять санкциям, бойкотам, запретам и отменам по расовым и этническим признакам. Об этом сообщается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Поддерживая права граждан и народов наслаждаться искусством и участвовать в культурной жизни, и иметь доступ к мировому культурному наследию, призываем <…> противостоять использованию противоправных односторонних подходов в сфере культуры и искусства в форме санкций, бойкотов, запретов и отмен по расовым, этническим, языковым признакам", - указано в документе.

Кроме того, участники форума призывают уважать разнообразие систем ценностей государств и народов, выступать против навязывания ложных ценностей массовой культуры, использовать национальные и многосторонние возможности для осуждения и недопущения в сфере культуры и искусства подходов, основанных на расизме.

Согласно декларации, также выражена готовность участвовать в формировании общей международной инфраструктуры, необходимой для поддержки национальных отраслей культуры и искусства стран - участниц форума, а также обеспечения развития культурного сотрудничества.

С этой целью будут осуществляться конкретные инициативы, мероприятия, проекты в деле развития устойчивых культурных и творческих индустрий. Например, фестивали, выставки, гастрольная деятельность, премии, обучение по творческим специальностям, обмен опытом в профильной области. Также будут создаваться общие институты и структуры с привлечением возможностей национальных государственных органов, гражданского общества и частных инвесторов.

Отмечается, что декларация была принята главами и членами зарубежных официальных делегаций, представителями международных организаций и профессионального сообщества в области культуры.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.