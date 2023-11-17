17 ноября, 11:47
Военная операция на Украине

Рогов сообщил, что четверо штурмовиков ВСУ сдались в плен после провала атаки у Вербового

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что сдались в плен штурмовики

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Российские силы взяли в плен четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались после неудачной атаки в районе населенного пункта Вербовое на ореховском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Взяли в Вербовом пленных, четыре человека сдались. Это было вчера утром, когда были уничтожены две боевых бронированных машины противника. Сдались в плен штурмовики", - сказал он.

16 ноября Рогов сообщил ТАСС, что при отражении атак ВСУ в районе Вербового было уничтожено две единицы украинской бронетехники.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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