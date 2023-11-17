17 ноября, 11:58
Саммит АТЭС

МИД РФ: ограничения США в адрес российской делегации на АТЭС доходят до абсурда

Посол по особым поручениям ведомства Марат Бердыев добавил, что у российской стороны были планы провести несколько культурных мероприятий

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ограничения, которые действуют в отношении российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, иногда доходят до "абсурдных высот". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев в интервью RTVI.

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"В этом смысле [ограничений] наше положение ничем не отличается от работы коллег в ООН. Наши визы имеют строгие ограничения по маршруту путешествия в Соединенные Штаты, по возможным пунктам въезда. Ограничения, которые действуют в отношении российской делегации в Сан-Франциско, иногда доходят до абсурдных высот", - сказал он.

Он добавил, что у российской стороны были планы провести несколько культурных мероприятий, так как Сан-Франциско является "территорией, тесно связанной с российской историей". Однако, как отметил Бердыев, американцы не услышали этих пожеланий.

"[Эта ситуация] на наш взгляд, абсолютно не красит председательство США и говорит о том, что конфронтация продолжает довлеть над умами американцев, и они пока не готовы к нормальному конструктивному диалогу с нами даже в самых простых вопросах", - резюмировал он.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско. 

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