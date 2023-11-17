17 ноября, 11:56,
обновлено 17 ноября, 12:29

Россия закрывает визовые центры во Франции с 24 ноября

Здание посольства России в Париже. EPA-EFE/ MOHAMMED BADRA
Здание посольства России в Париже
© EPA-EFE/ MOHAMMED BADRA

Запросы на получение виз будут приниматься через консульства и посольство, сообщило диппредставительство РФ

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Визовые центры России в нескольких городах Франции прекращают работу с 24 ноября, запросы на получение виз будут приниматься через консульства и посольство. Об этом сообщило диппредставительство РФ во Франции.

"Информируем, что с 24 ноября 2023 г. российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу, - говорится в заявлении посольства. - По вопросам оформления виз в Россию просьба обращаться в консульский отдел посольства Российской Федерации во Франции, генеральное консульство РФ в Страсбурге, генеральное консульство РФ в Марселе и в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер". Запись на оформление виз в посольстве РФ во Франции осуществляется строго по записи через систему электронной очереди на сайте посольства, уточнили в дипмиссии.

Согласно информации на сайте посольства, с 1 августа 2023 года была начата выдача иностранным гражданам электронных виз. Подавать заявление на такой документ рекомендуется не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемого въезда в РФ. Срок действия единой электронной визы для въезда составляет 60 суток со дня ее оформления с разрешенным сроком пребывания иностранного гражданина в России не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. 

Теги:
РоссияФранция
© Информационное агентство ТАСС
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