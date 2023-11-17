17 ноября, 12:38

Замсекретаря Совбеза Венедиктов обсудил с коллегой из Индии ситуацию вокруг Афганистана

Стороны также рассмотрели вопросы противодействия терроризму, борьбы с наркоторговлей и незаконным оборотом оружия

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов провел в Москве переговоры с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Викрамом Мисри. Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Подробно обсуждены вопросы региональной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Афганистана", - говорится в сообщении. Отмечается также, что Венедиктов и Мисри "рассмотрели проблематику противодействия терроризму, борьбы с незаконным оборотом оружия и нелегальным распространением наркотиков". 

Теги:
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