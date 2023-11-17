Песков сообщил, что Путин не планирует отдельную встречу с Уриным или Гергиевым

В СМИ ранее появились публикации о том, что Валерий Гергиев может быть назначен на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует 17 ноября проводить отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет", - сказал он в ответ на вопрос, планируется ли у Путина встреча с одним из них или обоими деятелями.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Гергиев может быть назначен на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров.