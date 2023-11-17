Лавров и послы стран Центральной Азии обсудили сотрудничество в формате "ЦА5 + Россия"

Как отметили в МИД РФ, в ходе встречи была "дана всесторонняя оценка взаимодействия России с каждым из государств Центрально-Азиатского региона"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и послы центральноазиатских стран в Москве обсудили на встрече сотрудничество в формате "ЦА5 + Россия" и реализацию итогов первого саммита этого механизма. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

На встрече с Лавровым присутствовали послы Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Отдельно рассмотрены вопросы сотрудничества в формате "ЦА5 + Россия" и реализации итогов первого саммита этого механизма, состоявшегося в городе Астане 14 октября 2022 года", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи была "дана всесторонняя оценка взаимодействия России с каждым из государств Центрально-Азиатского региона как на двусторонней основе, так и в рамках общих международных объединений, включая СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС".

"Стороны с удовлетворением констатировали стабильность торгово-экономических отношений, рост товарооборота, тесный характер научно-образовательных и культурно-гуманитарных связей, - продолжили в министерстве. - Подчеркнут взаимный настрой на обеспечение условий устойчивого развития всего многопланового комплекса нашего стратегического партнерства, включая сферу безопасности и региональной стабильности".

"Значительное внимание было уделено развитию научно-практической кооперации в области водопользования и решения экологической проблемы Приаралья", - заключили в МИД России.

Встречи "Центральная Азия +" проводятся регулярно, в том числе на уровне глав государств. В прошлом году прошел саммит "Центральная Азия + Россия", в этом году проводились встречи с Китаем, США, лидерами арабских стран и Евросоюзом. На следующий год запланирован саммит "Центральная Азия + Япония".