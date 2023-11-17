Песков назвал большой ошибкой выбранный Финляндией путь конфронтации с Россией

Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление "в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Финляндия выбрала путь конфронтации с Россией, с точки зрения Кремля, это большая ошибка. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией, Песков сказал: "[Можно] только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. У нас [с Финляндией] всегда были <…> отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, [было] взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка".