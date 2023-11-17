17 ноября, 14:19,
обновлено 17 ноября, 14:36

Песков заявил, что встреча Путина с Аббасом остается на повестке дня

Точных дат пока нет, добавил пресс-секретарь президента РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с руководителем Палестины Махмудом Аббасом остается на повестке дня, но точных дат пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких точных дат, она [встреча] остается на повестке дня, но точной даты пока нет", - сказал представитель Кремля. На вопрос, может ли эта встреча состояться в нынешнем году, Песков не дал однозначного ответа. "Сейчас трудно [сказать], теоретически может, но точной договоренности по дате и времени нет", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияАббас, МахмудПесков, Дмитрий Сергеевич
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