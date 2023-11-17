Путин назвал среди причин напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность

Речь идет в том числе о культурной исключительности, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Одна из причин нынешней напряженности в мире - претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Среди главных причин нынешней напряженности в мире - именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным", - сказал глава государства.

Президент указал: "Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал".

Путин отметил, что Россия, в свою очередь, бережно хранит языки и традиции всех населяющих ее народов и являет собой уникальное единство множества самобытных культур. "Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие - это величайшее благо, а взаимодействие культур - одно из условий стабильного и мирного развития", - подчеркнул президент.

Он привел в пример Санкт-Петербург, где и проводится международный культурный форум. Этот город, по словам Путина, это одно из зримых воплощений отзывчивости русского народа, способности осмысливать, принимать и развивать все лучшее. "Не подчеркивать различия, а находить общее, подниматься на высоту взаимного духовного обогащения и вместе идти вперед", - указал глава государства.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.