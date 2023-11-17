17 ноября, 14:30

Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Владимира Рущака

Он занимал этот пост с ноября 2022 года

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства региона - министра промышленности и торговли Владимира Рущака, следует из текста указа на сайте главы ДНР.

"Освободить Рущака Владимира Михайловича от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики - министра промышленности и торговли", - говорится в тексте указа.

Рущак стал заместителем председателя правительства региона - министром промышленности и торговли в ноябре 2022 года. Должность главы министерства занимал с 2020 года. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация