Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Владимира Рущака

Он занимал этот пост с ноября 2022 года

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства региона - министра промышленности и торговли Владимира Рущака, следует из текста указа на сайте главы ДНР.

"Освободить Рущака Владимира Михайловича от исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики - министра промышленности и торговли", - говорится в тексте указа.

Рущак стал заместителем председателя правительства региона - министром промышленности и торговли в ноябре 2022 года. Должность главы министерства занимал с 2020 года.