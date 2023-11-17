17 ноября, 14:30,
обновлено 17 ноября, 14:45
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин: подлинное искусство мешает исказить историю через "фальшивки" в кино и литературе

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, многие в мире пытаются исказить историю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Многие в мире пытаются исказить историю, внося "фальшивки" в искусство, из которого люди узнают о прошлом. Однако, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, подлинное искусство мешает этому.

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По словам Путина, хотя архивы открыты и доступны, "работают с ними специалисты", а большинство "черпает знания о прошлом из книг, из кино, театра, живописи, музыки". "А правду об истории, о самых сложных страницах прошлого дают, безусловно, шедевры мировой [литературы]", - отметил президент.

"Тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких всегда было достаточно в переломные моменты истории, подлинное искусство <...> - оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешних своим идеологическим или, как мы часто видим, и гендерным конструкциям, мешает стравливать людей", - обратил внимание Путин. "Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки - и в кино, и в публицистике, и в литературе", - подчеркнул он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
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