Путин назвал антикультурной и расистской политику "отмены России"

По словам президента, в основе русской культуры лежит "подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Продвигаемая Западом политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная в самой своей сути, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять", - напомнил Путин и добавил, что "по определению это невозможно": в основе русской культуры "подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность".

"Политика "отмены России" сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска, - подчеркнул Путин. - Правда в том, что с этой пресловутой "отменой", как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось".

В качестве примера глава государства привел "огромный интерес к [Международному музыкальному] конкурсу Чайковского", аудитория которого превысила 50 млн человек. Больше половины из них - жители Европы, обратил внимание Путин.

"Мы убеждены: будущее за свободным развитием культур, за многообразным развитием, за самым широким диалогом сообществ многополярного мира", - заключил глава государства.