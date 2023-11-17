Путин: богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства

По словам президента России, они в значительной степени опираются на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Богатства западных стран основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"То богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве", - сказал глава государства.