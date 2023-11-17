17 ноября, 14:55,
обновлено 17 ноября, 15:16
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин: богатства Запада основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента России, они в значительной степени опираются на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Богатства западных стран основаны на несправедливости, наследии колониализма и рабства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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"То богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
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