Песков заявил, что Запад "аккуратно перебрасывает мостик" в будущие отношения с РФ

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможной встрече с главой российского государства Владимиром Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможной встрече с главой российского государства Владимиром Путиным "сменой тональности" на Западе.

Представитель Кремля в беседе с журналистами заметил, что западные руководители "говорят, что в какой-то момент, наверное, будут готовы говорить" с Путиным. "Поменялась тональность. Сначала они говорили, что Россия должна потерпеть поражение и так далее, сейчас они аккуратно уже перебрасывают мостик в эвентуальное будущее", - заметил Песков.

На замечание журналистов, что на западных танках, которые используют Вооруженные силы Украины против России, остаются кресты, Песков ответил: "Ну, горит вместе с танками".