Путин заявил, что БРИКС не является военным блоком

Объединение создает условия для достижения взаимопонимания, добавил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. БРИКС не является блоком, тем более военным, но создает условия для достижения взаимопонимания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

По словам президента, решение вопроса с расширением БРИКС является примером того, "как можно и нужно, не навязывая какую-то точку зрения, искать компромисс и добиваться его". "Так построена в целом организация БРИКС, которая не является каким-то блоком, тем более военным, но создает условия для достижения взаимопонимания", - отметил российский лидер.