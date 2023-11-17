17 ноября, 14:57,
обновлено 17 ноября, 15:23
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин заявил, что БРИКС не является военным блоком

Объединение создает условия для достижения взаимопонимания, добавил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. БРИКС не является блоком, тем более военным, но создает условия для достижения взаимопонимания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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По словам президента, решение вопроса с расширением БРИКС является примером того, "как можно и нужно, не навязывая какую-то точку зрения, искать компромисс и добиваться его". "Так построена в целом организация БРИКС, которая не является каким-то блоком, тем более военным, но создает условия для достижения взаимопонимания", - отметил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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