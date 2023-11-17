17 ноября, 15:11
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Песков не стал говорить о качествах будущего президента РФ

По словам пресс-секретаря российского лидера, студенты МГИМО "поняли все прекрасно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать развернутый ответ о качествах, которыми, на его взгляд, должен будет обладать будущий глава российского государства.

В кулуарах Санкт-петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур журналисты попросили представителя Кремля объяснить, что он имел в виду, когда сказал, что "следующий президент России должен быть таким же как [российский лидер Владимир] Путин", то есть обладать такими же качествами, как нынешний глава государства. "Студенты поняли все прекрасно", - рассмеялся в ответ Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства дал интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". Он заявил, в частности, что следующий президент России должен быть "таким же", как Путин.

"МГИМО 360" - студенческий информационный канал на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России. Канал освещает различные молодежные мероприятия в МГИМО и за его пределами, занимается созданием развлекательного контента по различным темам и публикует интервью. С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов МИД РФ освещают рабочие визиты министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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