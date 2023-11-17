Посольство РФ заявило, что Швейцария проявляет двойные стандарты во внешней политике

"Притязания швейцарской дипломатии на роль камертона в вопросах международного права вызывают откровенное недоумение", утверждают в дипмиссии

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Берне обратило внимание на двойные стандарты во внешней политике Швейцарии, заявившей о присоединении к "инициативной группе" по созданию так называемого специального трибунала по Украине. В комментарии, размещенном на сайте посольства, этот шаг расценен как очередное подтверждение того, что Конфедерация утратила своей нейтралитет.

На деле речь идет о присоединении Берна к формированию "незаконного судилища над Россией", говорится в комментарии, озаглавленном "О двойных стандартах в швейцарской внешней политике". Москва расценивает этот шаг как "очередное подтверждение того, что швейцарский нейтралитет стал достоянием истории". В посольстве считают, что это "предвзятый подход и дипломатия ad hoc, которая с легкостью жонглирует своими "принципами" в зависимости от политической конъюнктуры". Подчеркивается, что "непонятно", как при такой позиции "можно предлагать кому-либо посредничество, представительство интересов или иные "добрые услуги".

Как отмечается в комментарии, "на этом фоне притязания швейцарской дипломатии на роль камертона в вопросах международного права вызывают откровенное недоумение".

В частности, в российском посольстве задаются вопросом, где была швейцарская дипломатия с ее идеями "привлечения к ответственности" и организации международных трибуналов, когда Вооруженные силы США "дважды безнаказанно громили Ирак, уничтожая десятки тысяч мирных граждан", а также во время бомбардировок НАТО городов Югославии в 1999 году, или когда международная коалиция бомбила Ливию в 2011 году, "погребая под руинами то самое мирное население, которое должно было быть защищено в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН". На это "в Берне предпочли закрыть глаза", констатирует посольство.

Посольство напомнило, что Швейцария "одной из первых признала суверенитет Косово в 2008 году, хотя он был провозглашен лишь решением местного парламента". Однако, пишут в дипмиссии, это не проявлялось в других случаях. "К суверенному волеизъявлению жителей Крыма и Донбасса в ходе референдумов в контексте права народов на самоопределение в Берне остались безучастны", заметили в российском дипведомстве.

"Безоглядное присоединение к санкциям"

"Разумеется, Швейцария вправе принимать решения по изменению статуса и собственной интерпретации нейтралитета, - подчеркивается в комментарии. - Но не стоит удивляться, когда окружающий мир окончательно перестанет воспринимать такой "нейтралитет" всерьез, причем как в странах "золотого миллиарда", так и в государствах мирового большинства, где очень внимательно следят за безоглядным присоединением Швейцарии к санкциям и делают свои выводы о ее надежности как партнера".

Ранее Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против России, введенные в связи с военной операцией на Украине.

Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария вошла в этот список.