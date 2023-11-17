Путин высказал мнение о том, нужно ли "закрывать окно" в Европу

По словам российского лидера, "когда дует, можно и прикрыть, чтобы не простудиться"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия не собирается закрывать "окно в Европу", хотя "когда дует", появляются мысли, что что-то можно "прикрыть", заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Когда дует - думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете: вчера только с гордостью председатель правительства [Михаил Мишустин] доложил: за последний месяц рост экономики - 5,5%, - рассказал Путин. - К году (годовому показателю - прим. ТАСС) будет свыше 3%. Вот мы аккуратно так все время говорили: будет 2,7%, 2,5%, 2,8%. Теперь уверенно говорим: будет свыше 3%. И сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство, как хвастовство. У нас много проблем".

"Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем - ни двери, ни форточки, ни окна, - подчеркнул Путин. - У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом". "У нас с европейскими элитами сложные времена", - добавил президент РФ и отметил, что "если кто-то решил отгородиться - то это их дело, они сами себя обкрадывают".

Путин поразился тем, "как можно запретить Чайковского, Шостаковича, Глинку" - что происходит на Западе. "Мы-то этого не делаем", - подчеркнул он. "Я уверен, время все расставит на свои места", - заключил глава государства.