Путин считает удачей обратиться к представительной аудитории форума в Петербурге

Президент видит культуру как весьма важную составляющую жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, потому что видит культуру как весьма важную составляющую жизни и считает удачей обратиться к представительной аудитории.

"Культура - это то, что является жизнеобразующим понятием в нашей жизни, это очень важная часть нашей жизни, важная субстанция для самого президента", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Он предложил обратить внимание на "представительный состав" участников форума. В форуме принимают участие представители 73 стран, среди которых выдающиеся деятели культуры, 56 официальных делегаций и более 30 министров культуры. "Конечно, президент посчитал для себя большой удачей обратиться к такой аудитории", - заметил Песков.