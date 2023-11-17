17 ноября, 15:35,
обновлено 17 ноября, 16:28

Небензя обвинил Киев в попытках шантажом заставить сторонников УПЦ перейти в раскольники

Как заявил постоянный представитель РФ при ООН, украинское руководство вынуждает монахов сменить религиозную принадлежность

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Киевский режим предпринимает попытки шантажом заставить сторонников Украинской православной церкови (УПЦ) перейти в раскольники. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, созванном Россией в связи с гонениями на каноническую УПЦ.

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"Государство методами шантажа вынуждает монахов сменить церковную принадлежность, а точнее податься в раскольники", - сказал он. Небензя напомнил, что попытки изгнания монахов из Киево-Печерской лавры предпринимаются с начала года. "Продолжение пребывания на ее территории украинские власти поставили под условие перехода священнослужителей в организацию, именуемую как Православная церковь Украины, созданную, по сути, по решению бывшего президента [Петра] Порошенко", - отметил дипломат.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению украинского президента Владимира Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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