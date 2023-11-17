Небензя: Зеленский гонениями на УПЦ пытается разрушить ткань украинского общества

По словам постпреда РФ при ООН, президент Украины "и его шайка" такими действиями "собирают горящие угли себе на голову"

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ) пытается разрушить социальную ткань украинского общества. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, созванном Россией в связи с гонениями на каноническую УПЦ.

"Зеленский и его шайка тем самым собирают горящие угли себе на голову, разжигая религиозную рознь и стремясь разрушить социальную ткань украинского общества, за сохранение которой они на словах выступают", - сказал дипломат.