Небензя заявил, что случаев гонений УПЦ намного больше, чем говорит ООН

По словам постпреда России при ООН, "не прошло и года, как число таких дел перевалило за две сотни"

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Число случаев гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) намного больше, чем говорит ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН всемирной организации, созванном Россией в связи с гонениями на УПЦ.

"В январе вы, госпожа [помощник генсека ООН по правам человека Илзе] Брандс Кегрис, говорили, что вам известно о трех случаях преследования священнослужителей на Украине. Та статистика, которую привели вы сегодня, не совпадает с нашей. Не прошло и года, как число таких дел перевалило за две сотни", - отметил он.

"Только за последние полгода Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 10 случаев физического насилия и 6 случаев угроз в результате конфликта между прихожанами разных православных христианских общин", - добавил Небензя.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ.