Путин: РФ и Таиланд будут развивать отношения, опираясь "на все лучшее" из общей истории

По словам российского лидера, отношения двух стран исторически носят "особый характер"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Таиланда исторически носят "особый характер", и страны продолжат их развивать, опираясь "на все лучшее", что досталось им из истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Что касается отношений между Россией и Таиландом, они носят особый характер еще со времен, по-моему, [тайского короля] Рама V. Он приезжал в Россию, и у него очень хорошие отношения сложились с нашим императором Николаем II. Он несколько месяцев жил здесь, под Петербургом, - обратился к историческим фактам российский президент. - Поэтому, опираясь на все лучшее, что досталось нам из истории, будем, конечно, двигаться дальше".

Гость из Таиланда, основатель и председатель Бангкокского фестиваля танца и музыки Джаспал Сингх Уберой, рассказал российскому лидеру, что данное мероприятие за время своего существования позволило поднять стандарты музыки и танца в стране, а также улучшить дипломатические отношения Таиланда с рядом стран-участников. Кроме того, по его словам, представители Таиланда уже порядка десяти месяцев ведут переговоры с российскими коллегами о возможности выступления в Таиланде артистов Большого театра. "Мы уже практически достигли соглашения и надеемся, что они смогут выступить в следующем году. Они никогда не выступали в Таиланде, и я думаю, что весь народ Таиланда ждет этой возможности", - заверил председатель фестиваля.

Российский лидер отметил успехи представителей Таиланда в достижении культурных целей: "Прежде всего, хочу вас поздравить с тем, что вы делаете, с результатами вашей деятельности. Это значимые события в мире искусства". "Вы сказали, что десять месяцев уже ведете переговоры с Большим театром, насколько я понял. Ну, месяц назад [их] можно было бы и завершить, - заметил Путин. - Тем не менее, министр культуры [РФ Ольга Любимова] у нас здесь, я попрошу обратить на это внимание и помочь коллегам закончить переговорный процесс".

Возвращаясь к вопросу достижений в области культуры, о которых президенту рассказал представитель Таиланда, Путин подчеркнул - никто не сможет внести вклад в эту область лучше, чем сами жители страны. Российский лидер назвал страну "самобытной, доброй и красивой", отметив при этом, что Таиланд никогда не был колонией, и это очень отразилось на культурном развитии государства.