17 ноября, 16:25

Путин: РФ и Таиланд будут развивать отношения, опираясь "на все лучшее" из общей истории

По словам российского лидера, отношения двух стран исторически носят "особый характер"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Таиланда исторически носят "особый характер", и страны продолжат их развивать, опираясь "на все лучшее", что досталось им из истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Что касается отношений между Россией и Таиландом, они носят особый характер еще со времен, по-моему, [тайского короля] Рама V. Он приезжал в Россию, и у него очень хорошие отношения сложились с нашим императором Николаем II. Он несколько месяцев жил здесь, под Петербургом, - обратился к историческим фактам российский президент. - Поэтому, опираясь на все лучшее, что досталось нам из истории, будем, конечно, двигаться дальше".

Гость из Таиланда, основатель и председатель Бангкокского фестиваля танца и музыки Джаспал Сингх Уберой, рассказал российскому лидеру, что данное мероприятие за время своего существования позволило поднять стандарты музыки и танца в стране, а также улучшить дипломатические отношения Таиланда с рядом стран-участников. Кроме того, по его словам, представители Таиланда уже порядка десяти месяцев ведут переговоры с российскими коллегами о возможности выступления в Таиланде артистов Большого театра. "Мы уже практически достигли соглашения и надеемся, что они смогут выступить в следующем году. Они никогда не выступали в Таиланде, и я думаю, что весь народ Таиланда ждет этой возможности", - заверил председатель фестиваля.

Российский лидер отметил успехи представителей Таиланда в достижении культурных целей: "Прежде всего, хочу вас поздравить с тем, что вы делаете, с результатами вашей деятельности. Это значимые события в мире искусства". "Вы сказали, что десять месяцев уже ведете переговоры с Большим театром, насколько я понял. Ну, месяц назад [их] можно было бы и завершить, - заметил Путин. - Тем не менее, министр культуры [РФ Ольга Любимова] у нас здесь, я попрошу обратить на это внимание и помочь коллегам закончить переговорный процесс".

Возвращаясь к вопросу достижений в области культуры, о которых президенту рассказал представитель Таиланда, Путин подчеркнул - никто не сможет внести вклад в эту область лучше, чем сами жители страны. Российский лидер назвал страну "самобытной, доброй и красивой", отметив при этом, что Таиланд никогда не был колонией, и это очень отразилось на культурном развитии государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаиландРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация