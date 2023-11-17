Небензя: западные страны боятся критиковать Зеленского, так как они поставляют ему оружие

По словам постпреда РФ при ООН, президент Украины "и его режим находятся на полном довольствовании Запада"

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Западные страны боятся критиковать президента Украины Владимира Зеленского, так как могут возникнуть вопросы, кому они отправляют оружие. Об этом заявил постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Москвой в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

"Россия уже неоднократно привлекала внимание Совета к кампании Киева по уничтожении канонического православия на Украине <...>. Однако западные члены Совета Безопасности не замечают эту ситуацию. Им нельзя критиковать Зеленского, иначе может возникнуть вопрос, кому именно они поставляют оружие и для каких целей", - отметил он.

"Зеленский и его режим находятся на полном довольствовании Запада и [президент Украины] шага не может ступить без его указания. Вряд ли сегодня кто-то из наших коллег отважится хоть на какой-то упрек в адрес украинского диктатора. К счастью, голоса разума все еще раздаются в мире", - добавил Небензя.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ.