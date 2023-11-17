Новак заявил, что партнерство с Южной Осетией отвечает долгосрочным интересам РФ

Как отметил зампредседателя правительства России, сейчас можно наблюдать становление многополярного и более справедливого мироустройства

ЦХИНВАЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия является стратегическим партнером России, это сотрудничество отвечает долгосрочным интересам Москвы, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе совещания участников российско-югоосетинской межправкомиссии в Цхинвале.

"Южная Осетия - это наш стратегический союзник в обеспечении ее безопасности и социально-экономической перспективы, [сотрудничество] отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации, в том числе в контексте новых геополитических реалий", - сказал Новак.

Он отметил, что сейчас можно наблюдать становление многополярного и более справедливого мироустройства, которое дает новые возможности для развития национальных производств, торгово-логистических цепочек, торгово-экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Южная Осетия по-прежнему может всецело опираться на поддержку России в ключевых сферах.

"В первую очередь рассчитываем, что по насущным вопросам мы будем координироваться, исходим из того, что залогом успешного развития Южной Осетии является стабильность внутри и вокруг нее. Поддерживаем развитие связей между субъектами РФ, потенциал взаимоотношений огромен, сегодня уже есть более двух десятков межрегиональных соглашений. На международной арене продолжаем содействовать Южной Осетии в расширении внешних контактов, готовы и дальше поддерживать возможные инициативы наших южноосетинских друзей по наращиванию взаимодействия с близкими нам по духу государствами, стараясь заинтересовать партнеров реальными проектами", - подчеркнул Новак.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, в свою очередь, отметил, что заседание межправкомиссии вновь проводится в Цхинвале спустя четыре года. "Для югоосетинской стороны это важно, так как комиссия является важным инструментом взаимодействия и сотрудничества наших стран. Благодаря этому механизму эффективно решаются задачи в социально-экономической и финансово-бюджетной сферах республики, что способствует повышению благосостояния граждан и достижению относительной стабильности в регионе", - сказал президент. Он отметил, что хотел бы, чтобы предлагаемые решения принимались с учетом объективной ситуации в республике.

В Цхинвале в пятницу проходит заседание российско-югоосетинской межправкомиссии, на котором рассматривается инвестпрограмма на 2024 год и реализация госпрограммы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Предыдущее, 21-е заседание российско-югоосетинской межправительственной комиссии состоялось 8 февраля Москве. Сопредседателем российской части комиссии является вице-премьер РФ Александр Новак, югоосетинской - председатель правительства республики Константин Джуссоев.