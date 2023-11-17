17 ноября, 16:59

Новак заявил, что партнерство с Южной Осетией отвечает долгосрочным интересам РФ

Как отметил зампредседателя правительства России, сейчас можно наблюдать становление многополярного и более справедливого мироустройства

ЦХИНВАЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия является стратегическим партнером России, это сотрудничество отвечает долгосрочным интересам Москвы, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе совещания участников российско-югоосетинской межправкомиссии в Цхинвале.

"Южная Осетия - это наш стратегический союзник в обеспечении ее безопасности и социально-экономической перспективы, [сотрудничество] отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации, в том числе в контексте новых геополитических реалий", - сказал Новак.

Он отметил, что сейчас можно наблюдать становление многополярного и более справедливого мироустройства, которое дает новые возможности для развития национальных производств, торгово-логистических цепочек, торгово-экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Южная Осетия по-прежнему может всецело опираться на поддержку России в ключевых сферах.

"В первую очередь рассчитываем, что по насущным вопросам мы будем координироваться, исходим из того, что залогом успешного развития Южной Осетии является стабильность внутри и вокруг нее. Поддерживаем развитие связей между субъектами РФ, потенциал взаимоотношений огромен, сегодня уже есть более двух десятков межрегиональных соглашений. На международной арене продолжаем содействовать Южной Осетии в расширении внешних контактов, готовы и дальше поддерживать возможные инициативы наших южноосетинских друзей по наращиванию взаимодействия с близкими нам по духу государствами, стараясь заинтересовать партнеров реальными проектами", - подчеркнул Новак.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, в свою очередь, отметил, что заседание межправкомиссии вновь проводится в Цхинвале спустя четыре года. "Для югоосетинской стороны это важно, так как комиссия является важным инструментом взаимодействия и сотрудничества наших стран. Благодаря этому механизму эффективно решаются задачи в социально-экономической и финансово-бюджетной сферах республики, что способствует повышению благосостояния граждан и достижению относительной стабильности в регионе", - сказал президент. Он отметил, что хотел бы, чтобы предлагаемые решения принимались с учетом объективной ситуации в республике.

В Цхинвале в пятницу проходит заседание российско-югоосетинской межправкомиссии, на котором рассматривается инвестпрограмма на 2024 год и реализация госпрограммы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Предыдущее, 21-е заседание российско-югоосетинской межправительственной комиссии состоялось 8 февраля Москве. Сопредседателем российской части комиссии является вице-премьер РФ Александр Новак, югоосетинской - председатель правительства республики Константин Джуссоев. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияЮжная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация