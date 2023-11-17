О "вульгарной глобализации" и ЛГБТ как части общества. Заявления Путина в Петербурге

Россия не планирует выходить из ЮНЕСКО и Организации Объединенных Наций, подобные предложения - ерунда, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Глава государства отметил, что представители ЛГБТ также являются частью общества и имеют право выигрывать культурные конкурсы, подчеркнул, что Москва не собирается закрывать "окно в Европу", и призвал не делить людей на сорта, "как мясо".

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О попытках "отменить" российскую культуру

"Политика "отмены России" сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска. Правда в том, что с этой пресловутой "отменой", как и с антироссийскими так называемыми санкциями, у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось".

Отменить российскую культуру "по определению <...> невозможно", поскольку в ее основе лежат "подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность".

Задача культуры - наводить мосты между народами, что плохо получается у военных и политиков: "Те, кто хотят сжечь последние мосты, - это люди недалекие и некультурные".

О выходе из ЮНЕСКО

У России нет необходимости выходить из ЮНЕСКО: "Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО".

"Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия - основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?"

Об ЛГБТ как части общества

"Мы видим на разных конкурсах в западных странах: для того чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и трансформаторов - много всяких названий".

"Они тоже - эти темы и эти люди - имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества". Однако "плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы": "Равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры".

Об "окне в Европу"

Россия не собирается закрывать "окно в Европу", хотя, "когда дует, думаешь: может, и прикрыть, чтобы не простудиться".

"Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем - ни двери, ни форточки, ни окна. У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена".

Москва настроена на "самую тесную совместную работу" со всеми, кто разделяет ее ценности: "С теми, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия".

О трагедии Европы

Европейские элиты "утратили чувство национального самосознания" и попали в зависимость от Северной Америки, которая не позволяет им "реализовывать главное, ради чего их люди избирали, - защищать интересы собственных стран и народов": "В этом сегодняшняя трагедия Европы".

Происходящее в Европе напоминает противостояние маршала Филиппа Петена и генерала Шарля де Голля в годы Второй мировой войны - они оба пытались спасти Францию, но "один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы": "В целом такие подходы - борьба между двумя этими подходами - и лежат в основе событий, происходящих в Европе".

О славянской культуре как части европейской

"Славянская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, причем очень яркая, самобытная и, разумеется, так же, как русскую культуру, невозможно ее отменить и сделать вид, что она не существует. Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями".

О делении людей на сорта

Провозглашение "исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо", неприемлемо: "Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно".

О "вульгарной глобализации"

Одна из главных причин напряженности в мире - "претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную <...>, стремление подвергнуть всех и все унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным": "Такая вульгарная глобализация и <...> культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал".

О финансировании культуры

Россия за последние 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз и не планирует снижать их: "Напротив, будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений".