17 ноября, 17:25

Гатилов: Россия не допустит использования прав человека для вмешательства в дела стран

По словам постпреда РФ при штаб-квартире ООН в Женеве, страна также продолжит курс "на искоренение практики двойных стандартов"

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /ТАСС/. Москва будет проводить последовательную линию, направленную на недопущение использования вопросов прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявил постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он выступил на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ), рассмотревшей четвертый национальный доклад России о выполнении обязательств в области прав и свобод.

Высказанные в ходе интерактивного диалога рекомендации, относящиеся к ситуации с правами человека в РФ, "будут подробно проанализированы российскими компетентными органами власти", сказал глава российской дипмиссии. Россия представит свою позицию по ним в установленном порядке к 55-й сессии СПЧ в начале 2024 года, отметил он. В правозащитной области на международной арене страна "продолжит проводить последовательную линию на укрепление конструктивного и деполитизированного диалога и продвижение равноправного и взаимоуважительного сотрудничества на основе принципов и норм международного права". Также будет продолжен курс "на искоренение практики двойных стандартов и недопущение использования вопросов прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств".

Гатилов затронул вопрос о вынесенных в адрес России рекомендациях, связанных с проведением специальной военной операции и общей ситуацией с правами человека и гуманитарным положением на Украине. Он подчеркнул, что "эти вопросы не относятся к предмету Универсального периодического обзора", касающегося России. Дипломат отметил, что, несмотря на оказываемое на Москву "беспрецедентное санкционное давление и попытки заставить ее отказаться от проведения суверенной внутренней и внешней политики", страна продолжит "последовательно совершенствовать существующие правовые механизмы и правоприменительную практику в этой сфере с учетом складывающихся реалий и вызовов".

Особое внимание будет уделено защите и поддержке социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, детей и пожилых людей. "На национальном и международном уровнях намерены последовательно наращивать усилия по борьбе с расизмом и ксенофобией, агрессивным национализмом, а также проявлениями неонацизма", - констатировал дипломат.

Россия представила национальный доклад на сессии Рабочей группы СПЧ, проходившей с 13 по 17 ноября. 27-страничный документ состоит из 3 разделов и 15 подразделов. Внимание в нем уделено, в частности, международному сотрудничеству в области прав человека, обеспечению равенства и свободы от дискриминации, противодействию расизму и ксенофобии, защите социально уязвимых групп населения, отправлению правосудия, пенитенциарной системе, правам национальных меньшинств и коренных народов.

Периодический обзор

Универсальный периодический обзор - это механизм сбора информации по правам человека во всех 193 странах ООН. Он является постоянным напоминанием для государств о необходимости выполнять обязательства в этой сфере. В Рабочую группу СПЧ входят представители всех 47 стран, являющихся членами Совета. Все государства ООН периодически (примерно раз в пять лет) направляют в СПЧ доклады о соблюдении прав и свобод. Предыдущий доклад был представлен Россией в 2018 году.

В апреле 2022 года Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ. При этом Москва продолжает выполнять международные обязательства в правозащитной сфере. 

Теги:
РоссияГатилов, Геннадий Михайлович
© Информационное агентство ТАСС
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