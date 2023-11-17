17 ноября, 18:32,
обновлено 17 ноября, 19:46

Песков указал на отсутствие данных о приезде Пашиняна на саммиты СНГ и ЕАЭС

По словам пресс-секретаря президента РФ, приглашены все

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Кремль пока не в курсе, будет ли премьер Армении Никол Пашинян присутствовать на неформальном саммите СНГ и саммите ЕАЭС в конце года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не знаем. Все приглашены. Все приветствовали это решение. Оно принималось тогда, когда, к сожалению, Пашинян не участвовал. Но армянская сторона прекрасно знает, что все приглашены, что это традиционный формат. Конечно, мы его будем ждать в Питере", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ереван в последнее время пропускает встречи в некоторых интеграционных форматах. Так, Пашинян не будет присутствовать на предстоящем саммите ОДКБ в Минске.  

Теги:
АрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПашинян, Никол Воваевич
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