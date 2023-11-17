Песков: телефонный разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, Пашинян не поедет на мероприятие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет, но еще не состоялся саммит", - сказал представитель Кремля. "Насколько я знаю, Пашинян не едет в Минск, армянская сторона будет представлена на другом уровне", - добавил он.

Саммит ОДКБ намечен на 23 ноября в Минске. О своем отсутствии на заседании Совета ОДКБ в Минске сам Пашинян предупредил в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он выразил надежду, что партнеры по объединению поймут это решение.

Ранее Пашинян и представители МИД Армении неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового главу дипмиссии.