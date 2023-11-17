Слуцкий заявил, что Россия никогда не поддерживала госперевороты

Как добавил глава комитета Госдумы по международным делам, очередные антироссийские "пробы" президент Украины Владимир Зеленский провалил

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не поддерживала госперевороты в отличие от американских друзей президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале, комментируя заявление президента Украины.

"Что касается госпереворотов - никогда в России их не поддерживали, "печеньки" наши люди на иностранных площадях тоже не раздавали в отличие от американских и европейских друзей Зеленского. Другое дело, что неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть. И это будет не "майдан", а, не сомневаюсь, военный трибунал над укронацистскими преступниками", - написал политик.

По мнению Слуцкого, Зеленский своим заявлением рассчитывал произвести впечатление на политическую публику США, "разогретую еще с 2016 года байками про "российское вмешательство". Политик назвал это отчаянной попыткой Зеленского вернуть внимание к своей персоне на фоне подписания президентом США Джо Байденом закона о функционировании правительства Соединенных Штатов без новых долларовых ассигнований на Украину.

"Но очередные антироссийские "пробы" Зеленский, можно сказать, провалил. Пока захлебывался украинский контрнаступ, на первый план для хозяев из Вашингтона вышли иные приоритеты, и "режиссеры" переключили свое внимание на ближневосточный театр военных действий", - добавил Слуцкий.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, Зеленский выразил опасения, что на Украине может готовиться новый "майдан" с целью его смещения. "Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров", - процитировало агентство высказывание Зеленского. По его словам, речь идет о некой операции "Майдан-3", которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.