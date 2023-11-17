Сенатор РФ сообщил, что военным ВСУ запретили въезжать в Херсон

Это связано с тем, что люди в их форме совершают грабежи, отметил Игорь Кастюкевич

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Преступники в Херсоне в форме военных ВСУ совершают грабежи, поэтому украинские власти запретили неместным военным въезд в город. Об этом сообщил сенатор от региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

Ранее глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Александр Прокудин объявил об усилении мер по мобилизации жителей в ряды ВСУ. Он также отметил, что с сегодняшнего дня в Херсон не будут пускать военных, которые "не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины".

"Херсонцы с правого берега пишут, что в город приезжают все больше разных "ряженых военных", которые цепляют на себя всушную форму и идут грабить те остатки мирного населения, которые там есть. <…> И, видимо, положение дел стало настолько плачевным и неконтролируемым, что ВСУ решили ввести запрет на въезд в Херсон с пока еще подконтрольных киевскому режиму территорий и контроль за всеми, в том числе и военными", - написал он в своем Telegram-канале.

Он призвал иностранных журналистов приехать и зафиксировать эти преступления против гражданских лиц. "Только вот Европе, как и Америке, это уже мало интересно", - написал Кастюкевич.