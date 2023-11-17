Экс-глава Волоколамска может стать вице-губернатором Вологодской области

Кандидатуру Михаила Сылки рассматривают на эту должность, рассказал источник в правительстве региона

ВОЛОГДА, 17 ноября. /ТАСС/. Ушедший в отставку глава городского округа Волоколамск в Московской области Михаил Сылка может стать вице-губернатором Вологодской области. Об этом сообщил ТАСС источник в вологодском правительстве.

"Действительно, кандидатура Сылки рассматривается на эту должность", - сказал собеседник агентства. Ранее о возможности такого назначения сообщили некоторые Telegram-каналы.

Сылка в пятницу заявил о своем уходе с поста главы Волоколамска, поблагодарив граждан за поддержку, доверие и понимание. Он назвал свое пребывание в должности руководителя городского округа пятью годами, насыщенными "совместной кропотливой работой".

Президент России Владимир Путин 31 октября принял отставку бывшего губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио главы региона Георгия Филимонова, который на тот момент занимал пост заместителя председателя правительства Московской области.