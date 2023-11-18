Оверчук заявил, что декларация саммита АТЭС принята консенсусом

Вице-премьер отметил, что позиция России учтена

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) смогли достичь консенсуса в принятии итоговой декларации, позиция России была в ней учтена. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско.

"Декларация принята. Она принята путем консенсуса", - сказал он на встрече с журналистами по итогам участия в саммите. "Все учтено", - добавил вице-премьер, отвечая на вопрос, была ли учтена при согласовании документа позиция России.

"Никаких токсичных политических сюжетов. Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы, о которых я уже сказал, в том числе проблему климата, проблемы цифровой трансформации, проблемы прав женщин, и, собственно, позволяет нам двигаться дальше в рамках перуанского председательства, которое наступило", - подытожил Оверчук.