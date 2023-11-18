17 ноября, 22:34,
обновлено 17 ноября, 22:52
Саммит АТЭС

Оверчук заявил, что Россия ожидает от АТЭС под председательством Перу работы по климату

По словам вице-премьера, РФ ожидает, что еще более остро встанут "вопросы цифровой трансформации, искусственного интеллекта"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Россия ожидает, что работа Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Перу будет сосредоточена на вопросах климата и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил в пятницу вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско.

По словам вице-премьера, РФ ожидает, что еще более остро встанут "вопросы цифровой трансформации, искусственного интеллекта". "Потому что, действительно, эта отрасль начинает играть все большую и большую роль в жизни людей, в жизни экономик. Я думаю, что этому вопросу будет уделяться очень большое внимание, судя по тем дискуссиям, которые здесь были сегодня", - отметил Оверчук на встрече с журналистами по итогам участия в саммите.

"Конечно же, климатическая повестка никуда не уйдет, ее актуальность еще больше повысится", - продолжил глава российской делегации. "Повышение температуры на планете - это объективный фактор, он влияет на все страны - не только на южные страны, но и на нас как на северную страну. Мы тоже испытываем на себе это влияние, поэтому здесь все заинтересованы в том, чтобы работать вместе и решать эту глобальную проблему сообща", - подчеркнул он.

При этом Оверчук подтвердил, что в рамках климатической повестки можно рассматривать вопросы атомной энергетики. По его словам, в некоторых выступлениях звучали вопросы "и атомной энергетики, и развития малых реакторов". "Это звучало, и это чистая энергетика", - заключил вице-премьер РФ.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден передал президенту Перу Дине Болуарте функции страны - хозяйки АТЭС на 2024 год. Символическая процедура передачи полномочий прошла на нынешнем саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. 

Теги:
ПеруСШАРоссияСаммит АТЭСОверчук, Алексей Логвинович
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