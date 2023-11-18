Оверчук заявил, что делегацию РФ на саммите АТЭС принимали достойно

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния) принимали достойно и в соответствии с протоколом. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который завершается в Сан-Франциско.

"Здесь очень доброжелательная, рабочая атмосфера. Я хочу сказать, что нашу делегацию здесь принимают нормально, в соответствии со всеми подобающими правилами протокола, и мы не видим, чтобы к нам относились хуже, чем к другим делегациям", - сказал он на встрече с журналистами по итогам участия в саммите.