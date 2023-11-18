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обновлено 17 ноября, 22:44
Саммит АТЭС

Оверчук заявил, что делегацию России в Сан-Франциско приветствовали Байден и его жена

Вице-премьер РФ назвал их вежливыми людьми

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско в соответствии с протоколом приветствовали президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который завершается в Сан-Франциско.

"Вчера у нас было протокольное мероприятие, и нас принимали в соответствии с протоколом. Меня приветствовали, в том числе, президент Байден и первая леди", - сказал он на встрече с журналистами по итогам участия в саммите. "Как говорится, как вежливые люди, поздоровались", - добавил вице-премьер. 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСБайден, ДжоОверчук, Алексей Логвинович
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