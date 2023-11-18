Оверчук заявил, что Россия укрепляет торговые связи с экономиками АТЭС

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Россия укрепляет торговые связи с экономиками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), хочет предсказуемости в международной торговле и эффективной работы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию России на саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско.

"Россия проводит курс на укрепление торговых связей с экономиками АТЭС и заинтересована в предсказуемости условий международной торговли и инвестиций, эффективной работе ВТО", - сказал он на встрече с журналистами по итогам участия в саммите.

Вице-премьер отметил, что Россия также уделяет внимание созданию условий для функционирования международных цепочек поставок. "Развивается транспортная инфраструктура Дальнего Востока и Сибири. Сопряжение логистических маршрутов с Китаем и Юго-Восточной Азией позволит повысить провозную способность через Россию", - добавил Оверчук.