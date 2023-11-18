17 ноября, 22:55

В постпредстве России заявили, что состав СБ ООН не должен превышать порядка 20 членов

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский отметил, что в Совбезе очевиден "перекос в пользу западных государств"

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за расширение состава Совета Безопасности (СБ) ООН, в первую очередь за счет стран Азии, Латинской Америки и Африки, однако для сохранения эффективной работы органа его состав не должен превышать число в чуть более 20 членов. Об этом заявил 17 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на выступлении на пленарном заседании Генассамблеи ООН по вопросу справедливого представительства и расширения членства Совбеза.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности исходит из необходимости придания этому органу более представительного характера за счет развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки, - сказал он. - Принципиально важно, чтобы усилия по расширению Совета не сказались на его способности эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы. В этой связи мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать чуть более 20 членов".

Полянский отметил, что "императивом остается историческая несправедливость в отношении Африки, нынешнее представительство которой в Совете никак не соответствует ни общему числу государств континента, ни ее современной роли в международных делах". "Кроме того, если будет согласована реформенная модель, предусматривающая расширение СБ в обеих категориях членства, рассматриваем в качестве достойных кандидатов на постоянное место в Совете Индию и Бразилию. При этом по-прежнему исходим из того, что и модель с расширением Совета только в категории избираемых членов выглядит для нас вполне приемлемой", - указал он.

Российский дипломат констатировал, что в Совбезе ООН очевиден "перекос в пользу западных государств". "Расширение их представленности не добавит в нашу структуру многообразия, которого мы все хотим там видеть, поскольку эта категория стран придерживается блоковых подходов, а во-вторых представляет непропорционально малую часть населения нашей планеты", - констатировал Полянский.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок, пять из них подлежат переизбранию ежегодно. В настоящее время в "десятку" входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония. 

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